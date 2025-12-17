Il Comune di Siamanna, in collaborazione con la Pro loco, organizza la serie di eventi musicali dal titolo “Canti di Natale – In pace e serenità”. In programma 3 appuntamenti, che avranno, nell’accogliente Chiesa di Santa Lucia. Il via venerdì 19 dicembre, a partire dalle 19, con il Concerto del Soprano Maria Grazia Arca, accompagnata da Lorenzo Erdas al pianoforte. Sabato 27 dicembre, sempre alle 19, il concerto dei cori. Serata impreziosita dalla presenza del coro polifonico e giovanile “G.P. da Palestrina” di Cabras; i primi diretti da Giuseppe Erdas, i più giovani da Fenisia Erdas con la collaborazione di Graziella Erdas. Al pianoforte sarà presente Lorenzo Erdas e alle percussioni Giovanni Alborghetti. Chiusura domenica 28 dicembre, alle 19, con l’associazione culturale “Limbarabimbò”, con Carla Denule.

