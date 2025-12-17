Nessun versamento dell’imposta di soggiorno, nessuna dichiarazione al fisco, omessa comunicazione degli alloggiati alle autorità e ancora molte altre irregolarità: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Oristano nell’ambito di alcuni controlli effettuati nell’ambito degli affitti turistici estivi nella zona di Cabras.

L’operazione, che ha interessato le annualità fiscali del 2022 e del 2023 e portata avanti nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale e alla concorrenza sleale, ha interessato decine di immobili utilizzati per soggiorni stagionali, molti dei quali pubblicizzati tramite piattaforme online o gestiti in forma privata.



Nel dettaglio, riscontrati 112 casi di omesso o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno nonché violazioni in materia di dichiarazione dei redditi, omessa comunicazione degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza, inosservanza delle normative regionali in materia di strutture ricettive e irregolarità connesse alla mancata esposizione del codice identificativo degli immobili.

Durante i controlli, sei locatori sono stati sanzionati per violazioni amministrative, principalmente relative alla gestione non conforme delle locazioni e all’assenza delle autorizzazioni prescritte e, di questi, quattro sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per condotte penalmente rilevanti avendo omesso di comunicare alle autorità, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità di 120 persone alloggiate.

(Unioneonline)

