Con 14 voti a favore e 5 contrari il Consiglio comunale ha approvato le tariffe Tari 2025. Il quadro economico si attesta a 5.977.000 euro, in lieve aumento rispetto al 2024, ma grazie all’ampliamento della platea dei contribuenti le tariffe individuali sono state rimodulate (anche se di pochissimo) al ribasso

«Il nostro Comune sta già valutando, insieme agli uffici, modalità di rafforzamento dei meccanismi di riduzione per le fasce più deboli e di ampliamento della platea delle agevolazioni», ha assicurato l’assessore al Bilancio, Gigi Mureddu.

Le scadenze sono fissate al 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre.

Va però segnalato che la proposta di modifica al regolamento TARIP che avrebbe dovuto accompagnare la delibera tariffaria, è stata ritirata dallo stesso assessore al Bilancio. Una scelta obbligata dopo che il testo era stato bocciato in commissione anche da esponenti della stessa maggioranza, segno che le perplessità non provengono solo dall’opposizione. Francesco Federico (Oristano Democratica e Possibile) ha parlato di un sistema che penalizza le utenze singole e gli uffici, costretti a pagare per un numero minimo di conferimenti. Giuliano Uras (Oristano al Centro) ha ricordato che la delibera non introduceva alcuna correzione rispetto al 2024, proprio a causa del mancato aggiornamento regolamentare.

Anche Antonio Iatalese (UDC) ha ammesso l’esistenza di vincoli stringenti a livello normativo nazionale. Il sindaco Sanna, nel chiudere il dibattito, ha rivendicato i risultati già ottenuti: una riduzione generalizzata delle tariffe, migliori performance nella differenziata, e il riconoscimento da parte della Regione, con conseguenti agevolazioni.

«I benefici della Tarip si vedranno sempre di più nel tempo – ha affermato –. Ma dobbiamo insistere sul rispetto delle regole, perché i comportamenti scorretti incidono sui costi».

Il consiglio torna in Aula venerdì: il vero banco di prova per la tenuta della maggioranza sarà l'approvazione del Rendiconto.

© Riproduzione riservata