Tre località sarde nella classifica delle 50 destinazioni scelte per Ferragosto dagli italiani. È quanto emerge dall'ultimo report di Holidu.it, portale di prenotazione di case vacanze, che ha anche verificato i costi medi per ciascuna destinazione.

Nell'Isola spiccano San Teodoro, che conquista la seconda posizione dopo San Vito Lo Cascio, in Sicilia, Olbia, al nono posto e Alghero al 23esimo.

San Teodoro e Olbia risultano, poi, tra le mete più care: la prima con 275 euro a notte, la seconda con 236 euro. Guida la classifica dei costi Palinuro, in Campania, con 339 euro a notte, seguita da Sperlonga, nel Lazio con 308 euro.

Un dato che salta all'occhio nell'edizione 2025 del report di Holidu è che tutte le 50 destinazioni più cercate sono italiane, a differenza dello scorso anno, quando figuravano almeno sei località estere, tra cui mete spagnole molto amate come Palma di Maiorca, Barcellona, Valencia, Benidorm e Lloret de Mar, oltre alla francese Nizza. Un segnale che conferma la forte preferenza per il turismo nazionale, probabilmente legata al desiderio di riscoprire il territorio, ma anche alla qualità e alla varietà delle offerte presenti in Italia.

