San Teodoro, Olbia e Alghero fra le mete più gettonate per il lungo weekend di FerragostoLe destinazioni sarde anche tra le più care con oltre 200 euro di costo medio per notte nel report di Holidu sulle case vacanze
Tre località sarde nella classifica delle 50 destinazioni scelte per Ferragosto dagli italiani. È quanto emerge dall'ultimo report di Holidu.it, portale di prenotazione di case vacanze, che ha anche verificato i costi medi per ciascuna destinazione.
Nell'Isola spiccano San Teodoro, che conquista la seconda posizione dopo San Vito Lo Cascio, in Sicilia, Olbia, al nono posto e Alghero al 23esimo.
San Teodoro e Olbia risultano, poi, tra le mete più care: la prima con 275 euro a notte, la seconda con 236 euro. Guida la classifica dei costi Palinuro, in Campania, con 339 euro a notte, seguita da Sperlonga, nel Lazio con 308 euro.
Un dato che salta all'occhio nell'edizione 2025 del report di Holidu è che tutte le 50 destinazioni più cercate sono italiane, a differenza dello scorso anno, quando figuravano almeno sei località estere, tra cui mete spagnole molto amate come Palma di Maiorca, Barcellona, Valencia, Benidorm e Lloret de Mar, oltre alla francese Nizza. Un segnale che conferma la forte preferenza per il turismo nazionale, probabilmente legata al desiderio di riscoprire il territorio, ma anche alla qualità e alla varietà delle offerte presenti in Italia.
(Unioneonline/v.l.)