Arborea, il Comune: «Evitiamo gli sprechi d’acqua»E invita i cittadini a limitare gli usi non essenziali della risorsa
«Invitiamo i cittadini all’utilizzo della risorsa proveniente dagli acquedotti urbani esclusivamente per scopi igienico-domestici, limitando gli usi non essenziali come innaffiature degli orti, aiuole, parchi pubblici e privati e il lavaggio delle auto».
Dopo Paulilatino e sei centri riforniti dalla sorgente “Bau Pirastu”, anche il Comune di Arborea, su invito di Abbanoa, chiede alla popolazione di evitare gli sprechi d’acqua.
«Considerata la necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per approvvigionamento idrico alle utenze durante l’attuale periodo estivo particolarmente critico - si legge in una nota diramata dal Comune di Arborea - e vista l’improvvisa diminuzione delle portate dalle fonti locali causata dalle scarse precipitazioni, dall’aumento delle temperature e conseguente aumento del consumo pro-capite ed in particolare presso le strutture turistiche, al fine di scongiurare le misure previste dalla Carta Dei Servizi Abbanoa, quali la turnazione della distribuzione alle utenze, si invitano i cittadini, all’utilizzo della risorsa proveniente dagli acquedotti urbani, esclusivamente per scopi igienico-domestici».