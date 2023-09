Partenza amara per gli studenti che frequentano il liceo scientifico Mariano IV d’Arborea, in via Messina, a Oristano. Tutto il secondo piano dell’immobile per ora non è agibile.

Sono ancora in corso i lavori per installare l’aria condizionata e posizionare il fotovoltaico sul tetto. L’intervento è iniziato a luglio ma gli operai non hanno concluso l’opera. Ciò vuol dire che in venti classi della scuola non è possibile entrare e quindi svolgere le lezioni. Per questo motivo nei prossimi giorni tanti studenti saranno trasferiti all’Istituto Frassinetti, a poca distanza dall’Istituto superiore. Questo però non avverrà da subito.

Il liceo aprirà le porte per tutti martedì mattina, 12 settembre. Gli studenti per la prima settimana entreranno in orari diversi e resteranno a scuola solo per due ore. Quindi da martedì prossimo a sabato 16 settembre. Poi si cambia. Dal 18 settembre ci sarà una piccola rivoluzione logistica. La provincia di Oristano sta predisponendo 14 aule all’Istituto Frassinetti. Tre invece verranno ricavate al piano terra del Mariano IV. Per altre tre invece si deve ancora trovare una soluzione.

Dalla scuola fanno sapere che tutto dovrebbe tornare alla normalità entro e non oltre fine ottobre. Ora gli operai allestiranno le classi dei Frassinetti e trasferiranno tutte le attrezzature che utilizzano gli studenti. «Proprio oggi abbiamo fatto un sopralluogo all'interno delle classi», spiega la dirigente dell'Istituto Donatella Arzedi, «Sono spaziose e accoglienti. Le famiglie dei ragazzi devono stare tranquilli».

