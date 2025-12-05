La Dinamo Banco di Sardegna è tra i partner ufficialili di Produttori Arborea, una realtà storica del territorio, nata nel 1955 e oggi punto di riferimento nei settori dell'agrozootecnia, dell'ortofrutta e della carne grazie al lavoro dei suoi oltre 220 soci e a un modello cooperativo solido e moderno.

L’accordo, valido dalla stagione in corso, unisce il Club biancoblù a una Cooperativa che ha fatto della cooperazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio i propri pilastri. L’amministratore delegato della Dinamo, Francesco Sardara, accoglie con entusiasmo il nuovo partner: «Siamo felici di intraprendere questo percorso con una realtà come Produttori Arborea. Parliamo di un’eccellenza della nostra Isola, capace di innovare, crescere e rappresentare il territorio con credibilità. Condividiamo valori e attaccamento alla Sardegna: siamo certi che questa collaborazione possa portare benefici a entrambi e diventare un tassello importante del progetto Dinamo".

Il Presidente di Produttori Arborea, Walter Mureddu, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: «Questa partnership rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita della nostra Cooperativa. La presenza accanto alla Dinamo nel mondo dello sport conferma il nostro impegno verso iniziative che valorizzano la comunità e che riflettono pienamente i principi alla base della nostra identità cooperativa: collaborazione, inclusione e crescita condivisa. L'accordo costituisce inoltre un'importante leva per il consolidamento del brand Produttori Arborea, oggetto di un recente restyling, e per la valorizzazione dei nostri nuovi brand di settore: Primoverde, Meridoro e Rossopregio».

© Riproduzione riservata