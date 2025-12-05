Sette punti all’ordine del giorno tra cui diverse interrogazioni su argomenti caldi. Il Consiglio comunale di Cabras è stato convocato per il prossimo dieci dicembre alle 19, nella sala di Corso Italia. Due ratifiche di delibere, l’approvazione del bilancio consolidato del 2024 e poi si parlerà di tre argomenti che interessano la comunità. Il sindaco Andrea Abis dovrà rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere Antonello Manca sulle restrizioni della pesca hobbista e poi quella sull’abbandono dell’ovile comunale che si trova lungo la strada che da Cabras porta a Nurachi, composto da due capannoni, un paddock ed un vano appoggio. Annesso alla struttura anche un terreno di ben nove ettari.

La struttura è in totale abbandono da dieci anni, da quando il pastore che la gestiva ha chiuso le porte. Il primo cittadino dovrà poi fare il punto sul campeggio comunale di Is Arutas. Anche in questo caso l'interrogazione è stata presentata da Manca.

Dovrà spiegare come mai negli anni sono stati accumulati tanti debiti. Per le casse comunali c'è un ammanco di più di 300 mila euro: dai conti effettuati dagli uffici comunali tempo fa è risultato infatti che gli ex gestori non versavano il canone d'affitto da diversi anni. Compresa la tassa di soggiorno.

Motivo per il quale lo stesso Comune ha deciso diveri mesi fa di recidere il contratto. Manca chiede «per quale motivo non sono stati adottati tempestivamente provvedimenti amministrativi e legali nei confronti dei gestori morosi, anziché attendere il consolidamento di una posizione debitoria importante».

© Riproduzione riservata