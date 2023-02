Roberto Martani è il nuovo segretario del circolo cittadino del Partito Democratico a Oristano. Avvocato, già dirigente e consigliere comunale del Pd, il 55enne subentra ad Alberto Boasso, in carica dal 2016.

«Ho accolto l’invito del partito con grande entusiasmo - dichiara - lavoreremo da subito per recuperare il terreno che abbiamo perso negli ultimi anni».

In cima all’agenda del nuovo segretario, che promette un mandato all'insegna dell'unitarietà, c’è la battaglia a sostegno del Consorzio Uno. «Quello che sta succedendo in questi giorni non è accettabile - osserva - un governo cittadino di centrodestra che subisce la decisione di un governo regionale dello stesso colore politico, mettendo a rischio l'autonomia dell’università oristanese».

Martani esprime piena solidarietà al presidente dimissionario del Consiglio di amministrazione del Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna, e si dice pronto a sostenere ogni iniziativa a supporto dell’ateneo.

Entro un mese il neo segretario dovrà convocare l’assemblea per l’elezione del direttivo del quale faranno parte 25 iscritti.

© Riproduzione riservata