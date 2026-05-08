Il bando continua a non convincere e il “Pino Spiga” resta senza gestore. Per la seconda volta la procedura del Comune di Oristano per l’affidamento pluriennale del parco sportivo di Torangius si è chiusa senza offerte. E mentre un nuovo bando slitta a fine anno, prende quota anche l’ipotesi di ospitare temporaneamente un luna park nell’area dell’impianto.

Dopo un primo tentativo andato a vuoto a febbraio, il Comune aveva ripubblicato la gara per la gestione decennale della struttura, prorogando anche i termini per favorire la partecipazione. Ma neppure entro la scadenza del 30 aprile è arrivata alcuna offerta e la procedura è stata dichiarata deserta.

«Del nuovo bando si riparlerà a fine anno», spiega l’assessore allo Sport Antonio Franceschi. Nel frattempo, però, l’impianto resterà attivo: «Per tutta l’estate i campi e le strutture saranno affidati alle associazioni cittadine che ne faranno richiesta con tariffa oraria».

Sono già arrivate richieste per il campo da calcio a cinque, la pista di pattinaggio, quella da hockey e il campo da tennistavolo. Intanto sono stati effettuati sopralluoghi anche per un possibile luna park da ospitare per circa due settimane a giugno. Dal 10 al 14 settembre Torangius sarà inoltre uno dei punti centrali del raduno internazionale Vespa Club, con circa 1.500 mezzi attesi.

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