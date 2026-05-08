A San Vero Milis non si perde tempo. Questa mattina, alle otto in punto, all’apertura dell’ufficio elettorale, il candidato sindaco Andrea Atzori ha depositato in Comune la sua lista civica "San Vero Milis e Marine Futuro Insieme".

Atzori, che si è presentato assieme alla candidata Irene Erdas, ha materialmente consegnato gli atti per la partecipazione alle elezioni comunali del 7 e 8 giugno nelle mani del segretario generale.

«Al momento non sono stati sollevati rilievi - ha fatto sapere Atzori - si attende fiduciosi l’ammissione alla competizione elettorale da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Oristano». Ora dunque parte ufficialmente la propaganda elettorale. Atzori annuncia già il primo incontro pubblico, in programma domenica 10 maggio nel lungomare di Putzu Idu dalle 10 alle 12. «Ci presenteremo con quattro bandiere e un tavolino intorno al quale discutere con i cittadini sul futuro di San Vero e delle marine - spiega Atzori - Sarò presente io insieme ai candidati Irene Erdas, Rosalba Corona, Dino Aru, Luca Deias e Alessandro Dessì».

Tra e oggi e domani presenteranno la lista anche gli altri due candidati sindaco.

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