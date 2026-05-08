Era il terrore delle donne che frequentano la pineta di Torregrande, per jogging o passeggiate. Ma adesso il presunto maniaco è stato arrestato: la squadra Mobile della questura di Oristano, dopo approfondite indagini, ha portato in carcere un pakistano di 20 anni con l’accusa di violenza sessuale e molestie. Gli episodi di cui si sarebbe reso responsabile sono almeno sei: non è escluso che altri non siano stati denunciati.

Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Oristano, hanno preso il via dopo ripetute segnalazioni e denunce presentate da alcune donne che, mentre si trovavano nella pineta, erano state avvicinate da un uomo con atteggiamenti insistenti, invasivi e molesti. In diversi casi i comportamenti sono sfociati in atti di violenza sessuale.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una meticolosa raccolta di informazioni e testimonianze, ma anche attraverso appostamenti nella zona.

Determinante, per l’identificazione del presunto responsabile, si è rivelato il contributo fornito da una delle vittime, che è riuscita a fotografare l’uomo da lontano, mettendo a disposizione degli inquirenti un elemento investigativo di particolare rilevanza.

Il Gip, condividendo le prove raccolte dalla Squadra Mobile, ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere, ritenuta necessaria in considerazione della gravità dei fatti, della loro reiterazione e delle esigenze cautelari connesse al concreto pericolo di reiterazione delle condotte.

(Unioneonline)

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