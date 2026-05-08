Dopo mesi di rumors a San Vero Milis esce allo scoperto anche il secondo candidato sindaco: si tratta di Giuseppe Vacca, imprenditore, classe 1968 ed ex assessore comunale ad Oristano.

Guida la lista “Progetto San Vero”, consegnata questa mattina, in Comune. Una proposta politica che nasce da lontano: il gruppo promotore, composto da cittadini con diverse esperienze e sensibilità, si riunisce da oltre due anni per confrontarsi sui temi più sentiti dalla comunità, dall’urbanistica al turismo, dal verde pubblico ai progetti sociali.

«Quando mi hanno chiesto di rappresentarli – ha dichiarato Vacca – ho visto un entusiasmo civico che non si respirava da tempo. È stato naturale accettare questa sfida. Oggi non vedo una linea che unisca le azioni politiche del Comune, né una visione capace di portare San Vero a essere un polo di riferimento in diversi ambiti. Occorre al più presto rimettere ordine, a partire dalle borgate e dai progetti per la cittadinanza attiva. Per questo il dialogo con i cittadini sarà fondamentale: già da questa campagna elettorale sarà il motore dell’azione di tutta la lista».

Il programma, costruito attraverso mesi di confronto, si articola in cinque punti chiave: il recupero del decoro urbano, il rilancio della marina come motore economico, il rafforzamento dei servizi sociali, il coinvolgimento attivo dei giovani e una gestione amministrativa fondata su competenza, trasparenza e programmazione.

A sostenere Vacca una squadra composta da dodici candidati Rosalba Piras, Roberto Ledda, Alessandro Orrù, Alessandro Pisanu, Agnese Fenu, Roberta Dessì, Sandro Antioco Stara, Giorgia Sedda, Tiziana Marchi, Luigi Puliga, Andrea Albai e Marco Fenu. Sono tutti tutti alla loro prima esperienza politica. «Una scelta precisa, quella della lista, che punta su cittadini comuni, uniti dalla volontà di contribuire al futuro del paese - si legge nella nota - Un progetto che guarda avanti, con l’ambizione di restituire a San Vero Milis ordine, identità e nuove prospettive».

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