Paese senz'acqua. A Cabras disagi nelle abitazioni dove i cittadini si sono trovati questa mattina senza risponda idrica a causa di un’improvvisa rottura della condotta foranea, che dall’impianto di potabilizzazione di Silì alimenta il Comune lagunare.

«Le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono immediatamente attivate e sono già al lavoro per completare la riparazione quanto prima e riavviare il servizio entro la fine della mattina - fanno sapere dal Comune - Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo».

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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