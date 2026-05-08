Oristano, la minoranza lancia la proposta: un sovrappasso davanti al “Mossa”Per la minoranza, la soluzione prioritaria deve essere «la separazione dei flussi»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un sovrappasso ciclopedonale per mettere in sicurezza il tratto della Circonvallazione Ovest davanti all’istituto tecnico “Lorenzo Mossa” e separare il traffico veicolare dai percorsi utilizzati ogni giorno dagli studenti. È la proposta contenuta nella mozione presentata dalla minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale.
Nella mozione, presentata da Umberto Marcoli (primo firmatario) e sottoscritta da Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Francesca Marchi e Francesco Federico, si sottolinea come “ogni giorno migliaia di studenti attraversano questo tratto per raggiungere l’istituto scolastico”, soprattutto dall’area di via Segni e dalla viabilità provinciale. L’attuale attraversamento pedonale, secondo i consiglieri, “risulta insufficiente a garantire un livello adeguato di sicurezza, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico veicolare è intenso e la velocità media dei mezzi rimane elevata”.
Per la minoranza, la soluzione prioritaria deve essere “la separazione dei flussi tramite sovrappasso”, con una struttura che permetta di eliminare “l’attraversamento a raso più pericoloso” e di garantire un collegamento sicuro tra via Segni, il Palazzetto dello Sport e il prolungamento di viale Repubblica.
La mozione impegna sindaco e Giunta a predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica e a individuare risorse attraverso bandi regionali, nazionali ed europei dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità scolastica. Tra gli interventi complementari vengono indicati anche illuminazione potenziata, segnaletica intelligente e rallentatori ottici e acustici.