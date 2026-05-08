Un sovrappasso ciclopedonale per mettere in sicurezza il tratto della Circonvallazione Ovest davanti all’istituto tecnico “Lorenzo Mossa” e separare il traffico veicolare dai percorsi utilizzati ogni giorno dagli studenti. È la proposta contenuta nella mozione presentata dalla minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale.

Nella mozione, presentata da Umberto Marcoli (primo firmatario) e sottoscritta da Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Francesca Marchi e Francesco Federico, si sottolinea come “ogni giorno migliaia di studenti attraversano questo tratto per raggiungere l’istituto scolastico”, soprattutto dall’area di via Segni e dalla viabilità provinciale. L’attuale attraversamento pedonale, secondo i consiglieri, “risulta insufficiente a garantire un livello adeguato di sicurezza, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico veicolare è intenso e la velocità media dei mezzi rimane elevata”.

Per la minoranza, la soluzione prioritaria deve essere “la separazione dei flussi tramite sovrappasso”, con una struttura che permetta di eliminare “l’attraversamento a raso più pericoloso” e di garantire un collegamento sicuro tra via Segni, il Palazzetto dello Sport e il prolungamento di viale Repubblica.

La mozione impegna sindaco e Giunta a predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica e a individuare risorse attraverso bandi regionali, nazionali ed europei dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità scolastica. Tra gli interventi complementari vengono indicati anche illuminazione potenziata, segnaletica intelligente e rallentatori ottici e acustici.

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