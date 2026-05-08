Giochi fatti a Santa Giusta.

I due candidati sindaci, Andrea Casu, attuale primo cittadino, e Antonello Figus, che ha amministrato il paese per diversi anni, hanno depositato la lista in occasione delle elezioni comunali.

I prossimi 7 e 8 giugno anche i cittadini di Santa Giusta saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Fanno parte della lista "Santa Giusta Riparte", guidata da Figus, i candidati consiglieri, Raimondo Cadoni, Gabriella Caria, Claudia Casu, Nicola Delogu, Anna Lisa Garau, Matteo Garau, Maria Angelo Loi, Sandro Manca, Giorgio Mele, Fabrizio Meli, Francesco Mura e Ivan Statzu.

Fanno parte invece della lista "Il futuro è nelle tue mani. Santa Giusta verde. Andrea Casu sindaco", guidata dall'attuale primo cittadino, i candidati Giancarlo Abbatangelo, Pierluigi Busa, Ilenia Casu, Rita Corrias, Elena Cossu, Andrea Dessì, Pierpaolo Erbì, Simone Frongia, Mattia Meli, Alba Piras, Federico Salaris e Monica Serra.

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