Anche ad Arborea è tempo di nomi. Questa mattina la lista guidata dalla candidata Valeria Manca, ha depositato in Comune la lista dei candidati che hanno deciso di appoggiare il suo progetto.

Fanno parte della lista "Forza Arborea" Giovanni Cosmi, Cinzia Fettamelli, Matteo Manca, Agostino Marcias, Samuele Naletto, Paolo Obinu, Roberto Peterle, Roberto Pozzato, Marcello Rosas, Davide Schiavon, Mauro Serra e Cinzia Tamburin.

Valeria Manca, 43 anni, è professionista nel settore della Pet Therapy, nonché presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Arborea: «Ho deciso di candidarmi per dare ai cittadini un'altra alternativa a quella attuale» ha dichiarato nei giorni scorsi.

Manca sfiderà l'attuale candidata sindaca, Manuela Pintus, e l’attuale capo gruppo della minoranza Luca Montisci.

© Riproduzione riservata