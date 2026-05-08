La pioggia ferma PedaliAmo Oristano 2026. La ciclopedalata dedicata alla mobilità sostenibile, in programma domenica, è stata rinviata a causa del peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore. Gli organizzatori hanno annunciato lo stop dell’evento spiegando che vento forte e precipitazioni renderebbero impossibile svolgere la manifestazione in sicurezza.

Fino a pochi giorni fa le previsioni lasciavano immaginare una giornata ideale per pedalare insieme tra le strade della città, ma il quadro meteorologico è cambiato improvvisamente. Da qui la decisione di posticipare l’iniziativa a domenica 24 maggio.

Gli organizzatori contatteranno nei prossimi giorni tutti coloro che hanno già completato l’iscrizione. I partecipanti potranno scegliere se mantenere valida l’adesione per la nuova data oppure richiedere il rimborso della quota versata.

“PedaliAmo” avrebbe dovuto richiamare famiglie, bambini e appassionati delle due ruote per una giornata all’insegna della mobilità lenta e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo ora è recuperare l’evento nelle migliori condizioni possibili, puntando su una partecipazione ancora più ampia il 24 maggio.

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