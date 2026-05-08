La comunità festeggia Santa Caterina d’Alessandria la patrona della borgata marina, una celebrazione religiosa molto sentita, che unisce fede e devozione popolare in un afflato comunitario.

Domenica 10 la processione religiosa a piedi e con i cavalieri, partenza dalla basilica di Santa Maria della Neve a Cuglieri verso la borgata marina, con la statua della santa accompagnata dalla banda musicale A.M.A. di Ales e dai gruppi folk Gurulis Nova, Ampsicora e dai cavalieri. Alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa. La sera alle 17 la novena nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria e nella basilica di Santa Maria della Neve di Cuglieri.

Lunedì 11 maggio il giorno della festa, alle 11 la santa messa cantata e panegirico di Santa Caterina d’Alessandria. Al pomeriggio, 16.30 vespri e partenza della processione per tornare nella Basilica di Santa Maria a Cuglieri, dove alle 20.30 si officierà la benedizione eucaristica e bacio della reliquia.

Festeggiamenti civili: Sabato 9 nella piazza del centro servizi a Santa Caterina il cantautore Beppe Dettori, ex Tazenda, in concerto alle 21. Il giorno successivo, domenica 10, al pomeriggio sempre nella piazza del centro servizi giochi e divertimento per i bambini. Alle 17 musica e danze tradizionali sarde con il fisarmonicista Matteo Scano, che proseguirà con la sua band per tutta la serata.

© Riproduzione riservata