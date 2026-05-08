È nuovamente attivo, anche a Gonnosnò, il “Punto Digitale Facile”.

Il servizio, attivato all’interno dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, è fruibile dalla popolazione nei locali del municipio, in via Oristano 30, e sarà completamente gratuito per la popolazione.

Lo sportello, sarà aperto, a cadenza bisettimanale, da fine aprile ai primi di settembre, nella giornata di giovedì, sempre dalle 10.30 alle 12.20. Ecco il calendario delle aperture: 14 e 28 maggio, 11 e 25 giugno, 9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 settembre.

Alcune delle attività di supporto dello sportello riguardano l’attivazione dello Spid/CIE, scarico digitale referti analisi di sangue, ricette dematerializzate, referti medici, prenotazione visite mediche, presentazione di richieste di borse di studio, bonus di diverso tipo, estrazione del cedolino della pensione e l’attivazione di un account e-mail o Pec.

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