Non tende a fermarsi il fenomeno degli sbarchi nelle coste Sulcitane. Dopo i numerosi arrivi della giornata di ieri, nella tarda serata di oggi due gruppi sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant'Antioco dalla motovedetta della Guardia di Finanza e dei colleghi finlandesi in assetto Frontex.

In totale fino ad ora sono 22 che sono stati intercettati dall'elicottero Volpe della guardia di Finanza nel primo pomeriggio in due distinte zone a sud di Capo Teulada mentre a bordo di due barchini si dirigevano verso la costa. Soccorsi e accompagnati in porto dove ad attenderli erano presenti gli agenti di terra della sezione navale delle fiamme gialle di Sant'Antioco coadiuvati dal personale di Frontex. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Carbonia per le prime operazioni di identificazione, in attesa del trasferimento al CAS (centro di accoglienza straordinaria ) di Monastir. Non sono esclusi ulteriori sbarchi nelle prossime ore .

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