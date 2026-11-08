Se ne stava un po’ in disparte rispetto ai suoi compagni. Un atteggiamento insolito per un fenicottero che era in evidente stato di difficoltà. Il volatile è stato notato questo pomeriggio nella zona umida di S’Ena Arrubiua, l’oasi naturalistica nel territorio di Arborea.

Puntuale la segnalazione al Corpo forestale e immediato l’intervento degli agenti della stazione di Marrubiu che si sono dovuti addentrare nell’area paludosa fino al punto in cui si trovava il fenicottero che poi è stato recuperato. Gli agenti della Forestale hanno accertato che era ferito a una zampa. Da qui la decisione di trasferirlo nella clinica veterinaria Due mari di Oristano, convenzionata con la Provincia per l’assistenza alla fauna selvatica.

Non appena arrivato nell’ambulatorio, il fenicottero è stato preso in carico dai veterinari che si sono subito adoperati per prestargli le prime cure. Adesso lo rimetteranno in sesto e, non appena le condizioni lo permetteranno, sarà rimesso in libertà.

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