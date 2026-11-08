L’escursione domenicale sul Monte Arci ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Due coniugi, originari di Capoterra, si sono smarriti mentre cercavano di fare rientro alla propria auto dopo aver visitato la sorgente di S’Acqua Frida. Immediata la segnalazione, i due sono stati rintracciati dai vigili del fuoco del distaccamento di Ales.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando presumibilmente la coppia ha perso l’orientamento senza riuscire a ritrovare la strada per raggiungere la propria auto. I due hanno chiesto quindi aiuto ai vigili del fuoco che si sono attivati immediatamente per individuare la posizione dei due escursionisti. Nel giro di circa un’ora i vigili del fuoco la coppia è stata rintracciata: sono in buone condizioni, solo un po’ spaventati, così sono stati accompagnati alla propria auto.

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