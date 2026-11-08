Un’altra notte di fiamme nell’Oristanese. Questa volta il fuoco ha devastato un fienile alla periferia di Narbolia. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

L’allarme è scattato nel cuore della notte fra sabato e domenica quando qualcuno ha notato il fumo e le fiamme in un terreno che si affaccia sulla strada Provinciale che da Narbolia porta a San Vero Milis.

Pochi minuti e le fiamme hanno avvolto il fienile, divorando diverse rotoballe, poi si sono estese a una tettoia nell’azienda di proprietà di un operaio, 45 anni di Narbolia.

Immediato l’allarme e la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati nel terreno recintato e hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area. Poco dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause che hanno scatenato l’incendio.

Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori, anche quella di un possibile avvertimento. I danni sarebbero ingenti ma una stima precisa potrà essere fatta soltanto nelle prossime ore.

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