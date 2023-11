In Consiglio comunale a Oristano via libera bipartisan al regolamento dei servizi ludico aggregativi.

Con 22 voti favorevoli l’assemblea ha licenziato il documento illustrato in Aula dall’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru. «Un servizio molto utile e apprezzato dalle famiglie oristanesi», ha riferito l’esponente dell’esecutivo ricordando che nei giorni scorsi è stata riaperta la ludoteca di Torangius, in grado di accogliere 90 bambini e che oggi il sistema delle ludoteche comunali ospita circa 250 utenti.

Le modifiche al regolamento riguardano essenzialmente le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che dovranno essere inoltrate per via telematica con l’utilizzo dello Spid, e l’introduzione della figura dell’educatore per i minori affetti da disabilità certificata, per la cui copertura dei costi la Giunta ha stanziato 120mila euro. La richiesta di rinnovo di accesso al servizio potrà essere presentata solo da chi è in regola con i pagamenti, con almeno il 50% delle presenze maturate nel corso dell’anno precedente, e il nuovo limite per la frequenza minima nell’arco del mese stabilita in 8 giorni per i centri con apertura a tempo pieno e 6 giorni nei centri con apertura a tempo parziale.

Apprezzamento per il documento è stato espresso durante il dibattito dal Roberto Pisanu (Sardegna al Centro 20Venti), Maria Obinu e Giuseppe Obinu (Pd) Francesca Marchi (Oristano Più) e Antonio Iatalese (Udc).

