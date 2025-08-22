La Sardegna ha un nuovo centenario: è Ulderico Pibi.

Nato a Oristano il 22 agosto 1925, oggi è stato festeggiato nella sua casa di via Dante Alighieri dai figli Pierluigi e Francesco, dalla nipote Nicoletta, dagli altri parenti e amici e dal sindaco Massimiliano Sanna che gli ha consegnato una targa ricordo a nome dell'Amministrazione comunale.

Sposato con Deodata Tiana (morta nel 2012), Ulderico Pibi ha lavorato per 40 anni al Consorzio di bonifica e, come geometra, ha collaborato alla progettazione della nuova diga sul Tirso.

Cronometrista e ufficiale di gara di atletica leggera, è stato rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione della casa di riposo Eleonora d'Arborea.

Vanta, inoltre, una lunghissima attività alla società operaia di mutuo soccorso: la sua tessera porta la data del 1946.

Per festeggiare il socio più anziano del sodalizio, anche il presidente della Soms Luca Mannai e il vice presidente Oscar Migliorini hanno voluto omaggiarlo con una targa ricordo.

