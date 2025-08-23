A Cabras fervono i preparativi per la festa in onore a San Salvatore. Si comincia venerdì 29 agosto: sarà la processione delle scalze ad aprire i festeggiamenti. Partiranno all’alba da Cabras verso il villaggio: il loro arrivo è previsto per le dieci. Da quel momento a San Salvatore, tutti i giorni alle 18, ci sarà la novena.

L’altro importante evento sarà la messa delle sei del mattino il sei settembre, prima della corsa degli Scalzi, nella parrocchia di Santa Maria a Cabras: celebrerà il cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. Alle sette è prevista la partenza dei 900 uomini, l’arrivo al villaggio sarà intorno alle 9.

Il giorno dopo invece la messa sarà a San Salvatore alle 17.30, prima del rientro del Santo a Cabras. Festa nel borgo anche la sera. Venerdì 29 agosto si esibirà il gruppo Fantasia de ballos. Sabato 30 invece il concerto degli Istentales. Il 3 settembre sarà la volta del comico Marco Piccu, il sei la tradizionale sagra del muggine e poi lo spettacolo Ballos e canto con Cristina Fois. Domenica sette settembre la festa si sposterà a Cabras con il rapper e disc jockey Jake la Furia.

© Riproduzione riservata