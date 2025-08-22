«Sono stati veramente eccezionali, li segnalerò subito al prefetto di Oristano Salvatore Angieri per una ricompensa al merito». Sono le parole del primo cittadino di Cabras Andrea Abis, al lavoro per dare un giusto riconoscimento ai fratelli Simone, Francesco e Gesuino Manca per il gesto compiuto lo scorso 16 agosto all'Isola di Mal di Ventre.

I tre ragazzi, che si occupano da anni del trasporto dei turisti dal litorale di Mari Ermi a Malu Entu, hanno messo in piedi la macchina organizzativa dei soccorsi dopo che un turista di 50 anni, Gianni Corongiu, è finito sopra gli scogli battendo forte la testa e perdendo subito i sensi. Sono stati loro a raggiungere subito l'uomo per poi allertare l'elisoccorso. Corongiu, per le lesioni riportate, non poteva essere trasportato in barca. I tre fratelli una volta raggiunto l'uomo anno fatto di tutto per tenerlo sveglio e tranquillizzarlo fino al trasporto sopra l'elicottero. Ma non solo. Sono stati sempre loro a consegnare la cassetta di pronto soccorso ad un medico e ad un'infermiera che per puro caso si trovavano all'Isola. Risultata poi necessaria per le prime cure.

Una vicenda che fortunatamente si è conclusa nei migliori dei modi. Corongiu ora sta molto meglio. Intanto però il sindaco di Cabras Abis ha deciso di segnalare l'intervento dei tre fratelli al prefetto di Oristano.

