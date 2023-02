Hanno agito di nuovo, indisturbati e con lo stesso metodo. A Oristano altro raid contro le casse automatiche dei parcheggi a pagamento. È il quarto furto in appena dieci giorni.

I ladri hanno operato nuovamente in via Carducci, davanti alla direzione della Asl, dove avevano lasciato la firma anche la notte tra il 21 e il 22 gennaio. Anche questa volta hanno aperto la cassa dall’alto con una leva per poi prendere il bottino, questa volta però più magro rispetto alle altre tre volte. Poi sono scappati via come se niente fosse nonostante la presenza delle telecamere. La cassa era stata aggiustata pochi giorni fa.

Sul posto stamattina era presente una Volante della polizia e la scientifica. Un fenomeno che in città inizia a preoccupare. I ladri nei giorni scorsi, sempre di notte, hanno agito sia nei parcheggi sotterranei di via Mariano IV, sia in quelli di vico Verdi. Tutto questo nonostante la presenza della vigilanza. Per la ditta che gestisce la sosta a pagamento si tratta di un danno non indifferente. Per aggiustare e rimettere in funzione una cassa automatica occorrono ogni volta circa tremila euro.

