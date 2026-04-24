C’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi alla selezione pubblica indetta dal Comune di Oristano per l’assunzione di un dirigente amministrativo da destinare al Settore Servizi alla persona e cittadinanza. Un incarico strategico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, che punta a rafforzare uno dei comparti più delicati dell’ente, quello legato ai servizi sociali e al rapporto diretto con i cittadini.

Il bando prevede una selezione per esami e fissa requisiti piuttosto stringenti. Oltre al possesso di una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento nelle discipline indicate, è richiesta un’esperienza qualificata nella pubblica amministrazione o in contesti equiparabili. In particolare, possono partecipare dipendenti pubblici con almeno cinque anni di servizio in ruoli per i quali è richiesta la laurea, ridotti a quattro in alcuni casi specifici, oppure candidati in possesso di dottorato o diploma di specializzazione con almeno tre anni di esperienza. Ammessa anche la partecipazione di chi ha maturato almeno quattro anni di servizio in organismi internazionali in posizioni apicali.

La procedura si svolgerà esclusivamente online attraverso il portale InPA, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13 del 25 maggio.

L’amministrazione comunale mette a disposizione anche un servizio di supporto per assistere i candidati nella compilazione della domanda, segno della volontà di ampliare la partecipazione a una selezione che potrebbe incidere in maniera significativa sull’organizzazione e sull’efficienza dei servizi rivolti alla comunità.

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