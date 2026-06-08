Gonnoscodina, entro il 15 giugno le richieste per le attività di animazione estiva destinata ai minoriIl servizio dovrebbe partire nei primi 10 giorni di luglio e terminare i primi di agosto
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Il Comune di Gonnoscodina, per l’estate 2026, organizza l’attività di animazione estiva destinata ai minori tra i 3 e i 17 anni. Il servizio dovrebbe partire nei primi 10 giorni di luglio e terminare i primi di agosto.
Sono previste 11 giornate in totale, divise in 3 giorni settimanali. Tra le attività in programma ci sarà lo “spiaggia day”, la piscina e una giornata dedicata a gita o escursione al parco acquatico o avventura.
Il servizio sarà realizzato solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le adesioni dovranno pervenire, tramite il modulo predisposto dall’ente, all’Ufficio Protocollo entro lunedì 15 giugno.
La modulistica è disponibile nel sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali. Per informazioni lo stesso ufficio è disponibile il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 13.