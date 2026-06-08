Un appuntamento atteso da tutta la comunità di Siris. Settimane di organizzazione e preparativi in vista della settimana del “Bidda Festival”, in programma da ieri fino al 14 giugno, in cui il piccolo paese di 230 abitanti vivrà un’atmosfera unica. Siris diventerà il punto di riferimento del Parte Montis, nella promozione del territorio, nel rafforzare i legami sociali ma non solo. Anche la quarta edizione dell’evento punta a instaurare dialogo tra arte e persone all’interno del paese, ospitando gli artisti per l’intera settimana.

«Il Bidda Festival – commenta Emanuele Pilloni, sindaco - rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità e tutto il Parte Montis. Il festival è cresciuto nel tempo fino a diventare un momento di grande partecipazione, capace di unire tradizione, cultura, spettacolo e convivialità. È organizzato con la preziosa collaborazione della Fondazione Parte Montis, del Comitato San Vincenzo e della Pro Loco, partner attivi nella promozione delle iniziative che valorizzano il territorio e ne rafforzano il tessuto comunitario».

Un progetto di arte pubblica, ideato e curato da Andrea Casciu, direttore artistico, con il supporto dell’associazione “The Wall” e del Comune.

Gli artisti. Nell corso della settimana, saranno ospiti Dem, Nian, Crisa, Mauro Patta, Guerrilla Spam, Sfiorinas, Viola Vistosu Villani, Casciu, Moses, Isla Sound e Matteo Scano. Lavoreranno in continuità con gli anni scorsi. Nei centri nevralgici del paese, come la via principale, il parco giochi, i loggiati di San Vincenzo, via Nuoro e il murales dedicato a Pavoletti del campo sportivo, fanno bella mostra le opere già realizzate. Arte a 360 gradi. “L'obiettivo principale del festival – commenta Pilloni - è mettere in dialogo arte, territorio e comunità locale, coinvolgendo gli abitanti nella creazione e nell'accoglienza delle opere. Gli artisti lavorano direttamente nel paese, realizzando murales, installazioni e laboratori che nascono dal confronto con la storia, le tradizioni e la vita quotidiana della comunità”.

Il programma. Ieri l’anteprima, con il brindisi di benvenuto e la presentazione del progetto, in Comune. Da lunedì 8, alle 10, gli artisti inizieranno a lavorare negli spazi adibiti all’interno del centro abitato. Venerdì 12, alle 18, si toglieranno i veli all’installazione itinerante di cavallette in ceramica realizzate da Fabio Frau. Sabato 13, dalle 19, al via il tour delle nuove opere; alle 19.30, aperitivo nella piazzetta San Vincenzo e Dj set con “Isla Sound”. Alle 21.30 il live di Moses. Domenica 14, infine, dalle 19.30, i balli sardi con il fisarmonicista Matteo Scano, l’installazione dell’opera condivisa di Guerrilla Spam e chiusura con la cena collettiva.

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