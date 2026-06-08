Una sbandata improvvisa e l’auto precipita in una scarpata. Grave incidente questa sera lungo la strada Provinciale 33 che da Samugheo porta verso Atzara. Secondo una prima ricostruzione un 55enne, per cause che devono ancora essere accertate, avrebbe perso il controllo del mezzo facendo un volo di diversi metri tanto che l’auto nemmeno si vedeva dalla carreggiata.

Un automobilista di passaggio ha soltanto notato del fumo, quindi si è fermato per verificare cosa stesse accadendo e ha visto l’auto. A quel punto ha allertato subito i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l’automobilista ferito e lo hanno affidato alle cure degli operatori del 118.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Brotzu in codice rosso, le condizioni sono critiche ma, dai primi riscontri è emerso che non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla strada Provinciale 33 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mogoro che hanno effettuato i rilievi e accertato l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente sulle strade dell’Oristanese.

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