Ferito e immobile, abbandonato a sé stesso nelle campagne di Scano Montiferro. È stato trovato così nella tarda serata di domenica un cane in evidente difficoltà.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri che hanno recuperato l’animale. Poco dopo è stata allertata anche la Asl e il cane è stato trasferito alla Clinica Duemari di Oristano in condizioni gravissime.

Dai primi riscontri dei veterinari è emerso che il cane sarebbe stato colpito alla testa con una fucilata a pallettoni. Gli specialisti della Duemari stanno facendo il possibile per salvarlo, decisive le prossime ore.

Si tratta di un gravissimo episodio su cui dovrà essere fatta chiarezza.

© Riproduzione riservata