Ha conquistato scudetto e Coppa dei Campioni femminili con Vicenza, ha ottenuto quattro promozioni nella A1 maschile alla guida di Brindisi, Rimini (due volte) e Reggiana, ma in Sardegna Piero "Topone" Pasini sarà sempre ricordato per quell'incredibile scudettino Allievi vinto nel 2002 sulla panchina della Santa Croce Olbia.

Il basket italiano piange la scomparsa dell'allenatore romagnolo (era di Forlimpopoli) Pasini, 82 anni e quasi mezzo secolo di basket, iniziato a Vigevano e proseguito poi in tante società maschili, con più di un ritorno di fiamma per il basket femminile.

Nell'Isola ha lasciato il segno nel 2002, quando la Santa Croce Olbia conquista a sorpresa il titolo italiano Allievi, finora appannaggio di club illustri come quelli delle due Bologna, Livorno, Cantù, Milano e Varese.

In quella squadra che spuntò praticamente dal nulla giocavano Gigi Datome, che sarebbe stato poi ingaggiato da Siena iniziando una carriera strepitosa che lo ha portato in nazionale, Nba ed Euroleague, e Riccardo "Ricky" Fois, che da diversi anni lavora nella Nba come assistente e in questi giorni disputa coi New York Knicks la finale per il titolo contro i San Antonio Spurs.

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