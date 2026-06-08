Completati i lavori di riqualificazione della preziosa area ambientale "Sa Roda Manna" torna a splendere in un ambiente protetto e tutelato. Viene restituito al paesaggio e alla comunità un pregiato scrigno ambientale che sarà difeso dalle calamità, valorizzato e reso fruibile in maniera sostenibile ai visitatori.

Con due finanziamenti regionali, per un totale di 300mila euro, è stato migliorato l’intero monumento naturale che oggi si presenta più bello, rinaturalizzato, rispettoso della biodiversità e delle antiche piante endemiche come agrifogli, ciliegio selvatico, roverella e leccio.

Interventi di protezione e tutela del sito: i lavori di ripristino del muro a secco perimetrale per proteggere le preziose piante da agenti patogeni, la realizzazione di un anello di difesa antincendio, quindi una balaustra di protezione perimetrale per gli ingressi protetti dei visitatori. È stato creato un punto abbeveraggio per gli uccelli e per la fauna selvatica a terra per favorirne l’insediamento nella fascia di rispetto del sito ecologico. Una fontana di acqua potabile per il pubblico, quindi un’area per la disinfezione delle scarpe, per tutelare l’area monumentale da specie fitopatogene nocive portate dagli uomini.

Sono stati realizzati nidi artificiali e dei percorsi educativi tematici nella fascia di rispetto. La cartellonistica tematica illustrerà ai visitatori le specie vegetali e animali che dimorano a Sa Roda Manna. Il progetto fa parte del piano Rete Natura 2000 per la tutela e valorizzazione ambientale nelle aree di interesse naturalistico.

Un avanzamento concreto per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico, il sindaco Antoni Flore Motzo: «Abbiamo riqualificato tutto il parco, compresa l’area boscata, interamente pulita e resa accessibile. In questi anni più volte siamo intervenuti sul monumento per valorizzarlo, migliorando la viabilità e la fruibilità del sito. È un vero gioiello. A brevissimo ne affideremo la gestione. L’obiettivo è sviluppare la nostra comunità verde che poggi sui valori della natura, della tutela del paesaggio per il progresso della nostra cultura, storia e tradizioni».

© Riproduzione riservata