Sette milioni di euro per le imprese isolane destinati a finanziare progetti innovativi. Sardegna Ricerche dà il via al bando che punta a favorire la collaborazione tra aziende per aiutarle a diventare sempre più competitive su un mercato in continua trasformazione. Non solo: l’agenzia regionale sta avviando un corso di accompagnamento per sostenere le aziende intenzionate a partecipare, favorendo così la creazione di nuove reti.

L’obiettivo è favorire l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, organizzative e di mercato, in coerenza con le aree individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna – S3 per aumentare e rafforzare le competenze delle imprese.

«Il sostegno all’innovazione è uno dei pilastri portanti di Sardegna Ricerche che negli anni è diventata un punto di riferimento per il sistema economico isolano», ha dichiarato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche, «la velocità delle trasformazioni tecnologiche impone un cambio di passo e l’agenzia regionale è pronta alla sfida con una serie di bandi e strumenti pensati per sostenere le imprese».

Le risorse sono articolate in due linee principali: 3 milioni di euro destinati ai raggruppamenti di imprese e 4 milioni di euro per le attività singole che abbiano aderito ai Progetti di innovazione collaborativa ammessi a finanziamento.

Possono beneficiare dell’Avviso le aggregazioni di Mpmi costituite con Contratto di Rete e le Mpmi in forma singola che abbiano partecipato a un PIC ammesso a finanziamento.

I progetti dovranno essere realizzati in Sardegna e riguardare settori riconosciuti come prioritari dalla Strategia S3 regionale. Per le imprese singole che hanno aderito a un progetto di innovazione collaborativa ammesso a finanziamento, i progetti devono avere un valore compreso tra 25.000 e 100.000 euro. Per le aggregazioni, la dimensione progettuale è compresa tra 150.000 e 300.000 euro.

L’Avviso “Aiuti per progetti di collaborazione per l’innovazione”, è approvato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 “Competitività intelligente”, Obiettivo specifico Os1.i) “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.2 “Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza”.

La modulistica e la documentazione sono disponibili sui siti www.sardegnaricerche.it, www.regione.sardegna.it e www.sardegnaprogrammazione.it. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sistema informatico regionale SIPES da ottobre 2026.

Inoltre, per prepararsi al bando, sarà possibile iscriversi al percorso di coaching specialistico – ideato da Sardegna Ricerche – pensato per supportare la nascita di nuove aggregazioni e la definizione di progetti di innovazione.

(Unioneonline)

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