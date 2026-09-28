Il mercato civico di via Mazzini supera un altro passaggio dell’iter che dovrebbe riportarlo alla vita dopo dieci anni di chiusura. La conferenza di servizi sul progetto esecutivo di ristrutturazione e ampliamento si è conclusa con esito positivo e il Comune ha formalizzato il via libera con una determinazione dirigenziale. Ora il prossimo passaggio sarà la gara per affidare i lavori. «Molto dipenderà dai tempi di risposta della Cassa depositi e prestiti», alla quale il Comune sta chiedendo «un mutuo di 2 milioni e mezzo di euro per completare i lavori», ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

L’intervento vale circa sei milioni di euro. «Il Comune dispone di circa 4 milioni di euro», aveva ricordato il sindaco Massimiliano Sanna durante la presentazione del progetto lo scorso aprile, indicando nel mutuo e nel possibile sostegno regionale la copertura della parte restante.

Prima del via libera, il progetto ha però dovuto essere rivisto. La Soprintendenza aveva espresso parere negativo, chiedendo un approccio più conservativo e maggiore attenzione al corpo centrale voltato e alla loggia d’accesso con la fontana di Antonio Corriga. I progettisti – Mediapolis Engineering, Costantino Soddu e Dolmen – hanno quindi aggiornato gli elaborati. A luglio è arrivato il nuovo progetto, con il parere favorevole della Soprintendenza e alcune prescrizioni su elementi architettonici, materiali e modalità di esecuzione.

Acquisiti anche gli altri pareri, tra cui quello igienico-sanitario della Asl e quello favorevole, seppure condizionato, dei Vigili del fuoco. Ora l’iter può proseguire verso la gara d’appalto.

© Riproduzione riservata