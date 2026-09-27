Il Comune di Ales mette all’asta 36 terreni agricoli situati nei territori di Ales, Curcuris, Pau e Villa Verde, acquisiti dall’ente nell’ambito dell’estinzione dell’ex Ipab “Asilo orfanotrofio San Francesco”. L’avviso (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) e la documentazione per partecipare saranno pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito del comune di Ales e sul Buras. Uta, il 17 e 18 ottobre la Giornata del Romanico: in programma anche eventi collaterali.

I terreni, destinati prevalentemente a seminativo e pascolo, hanno basi d’asta comprese tra 150 e 37 mila 730 euro. Il valore complessivo dei 36 lotti è di 201 mila 310 euro.

Tra gli appezzamenti di maggiore valore figurano quello di Crosciurussu, tra Ales-Zeppara e Villa Verde, con una base di 37 mila 730 euro, e quelli di Pardu Piccinu (19 mila 320 euro) e Crosciurussu (18 mila 970 euro), entrambi nel territorio di Ales-Zeppara.

L’asta si svolgerà con offerte segrete in aumento rispetto alla base fissata dal Comune. Le offerte dovranno essere presentate entro le 14 del 30 ottobre 2026, mentre la prima seduta è fissata alle 9.30 dell’11 novembre.

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