Arte a Tramatza: in piazza Municipio allestito il cantiere per il nuovo muraleIl Comune affida il ponteggio di sette metri per consentire i lavori in quota. L'opera raffigurerà una "Donna che lava i panni al fiume"
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Prende forma il progetto di valorizzazione artistica nel cuore di Tramatza. Con la determinazione dirigenziale numero 156 firmata dal responsabile dell’Area Tecnica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il Comune ha formalizzato l’affidamento dei servizi necessari per la realizzazione di un’opera pittorica in piazza Municipio.
L'allestimento della struttura rappresenta il passaggio propedeutico fondamentale per consentire all'artista Stefano Pani, dell'impresa Colorismo in Sardegna, di dare inizio ai lavori. L'opera pittorica, già affidata con precedente atto amministrativo, sarà dedicata al tema della tradizione e della memoria storica locale, raffigurando una "Donna che lava i panni al fiume".
Per permettere l’esecuzione dell'opera sulla grande parete di circa sette metri d'altezza che domina la piazza principale del paese, si renderà necessario l'allestimento di un ponteggio a telai prefabbricati capace di coprire una superficie di oltre 110 metri quadrati.
I lavori di montaggio, trasporto, smontaggio e gestione della sicurezza in quota sono stati affidati direttamente all'impresa specializzata Aesseci Noleggio Ponteggi di Alessandro Schirru, con sede ad Arbus, attraverso la piattaforma digitale della Regione SardegnaCAT. Prima dell'avvio delle operazioni, la ditta dovrà trasmettere tutta la documentazione idonea ai sensi delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pimus.). L'operazione comporta un impegno finanziario complessivo pari a 2 mila 555,29 euro.