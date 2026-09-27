Sorridente e fiera di tenere in mano il cuscino su cui sono ricamati i nomi di tutti i suoi nipoti. Nuova centenaria a Oristano. La signora Orsola Saiu ha spento le sue prime cento candeline.

Nata ad Arbus il 26 settembre 1926, oristanese d'adozione, la signora Orsola ha svolto con passione la professione di maestra elementare, prima a Ingurtosu e poi a Iglesias. Madre di sette figlie, è stata un esempio di indipendenza e libertà professionale, riuscendo a conciliare famiglia e lavoro.

Ha trasmesso alle figlie e ai suoi alunni valori fondamentali come la condivisione, la generosità, l'onestà e la determinazione, sempre con affetto, ma anche con fermezza e autorevolezza quando necessario. È stata un punto di riferimento per il marito Antonio e per tutta la famiglia e ha insegnato che la cultura, lo studio e l'indipendenza economica sono gli strumenti più importanti per conquistare il proprio posto nella vita.

Ancora oggi conserva una grande voglia di vivere e di essere un punto di riferimento per la sua grande famiglia, che comprende nipoti e pronipoti. «È evidente che mia nonna materna abbia una fibra dura, buona e generosa come le secolari querce della nostra Isola di Sardegna – commenta il nipote Alberto Cauli – e tutti noi nipoti spesso ci diciamo che vorremmo arrivare alla sua età con la sua stessa lucidità mentale».

La longevità è di casa per la signora Orsola: le sue sorelle hanno vissuto tutte oltre i 95 anni, mentre sua madre Virginia è arrivata a 98 anni.

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