Un viaggio nel passato di Oristano attraverso i personaggi che hanno vissuto in città. Dai più famosi e celebri a quelli più semplici e popolari, ma sempre nel cuore di tutti. Da Achille Parnicich, il primo fotografo della città all'intellettuale Salvatore Angelo De Castro, al pittore Antonio Corriga all'attore Tiberio Murgia. E poi Angelina Cabras, pioniera della fisica, Lia Dettori Aiello, la prima sindaca di Oristano, l’avvocato e politico Salvatore Parpaglia, l’ingegnere Davide Cova, l’aviatore Ernesto Campanelli, il commediografo Antonio Garau. Ma l'elenco è lunghissimo.

Achille Parnicich

L'idea è di Antonello Manca, violinista, direttore di coro e d'orchestra, compositore e insegnante. L'artista ha prima recuperato le foto dei personaggi e poi, attraverso l'intelligenza artificiale, le ha restaurate, colorate e animate.

Il progetto, dal titolo "Personaggi storici della città", è stato pubblicato sui social e su YouTube, con sottofondo le musiche scritte dallo stesso compositore. Per ora le puntate sono nove, ma la decima è in preparazione. Ognuna di esse racconta la storia di circa 20 personaggi.

Guido Bonsignore

«Ho deciso di realizzare tutto questo per la passione che nutro per la storia della mia città e per far conoscere alle nuove generazioni chi erano gli oristanesi di una volta. Il mio progetto presto potrebbe diventare un'opera teatrale». Le visualizzazioni sono tante, ma anche le lacrime di chi rivede i propri cari in una veste moderna e inaspettata. Un colpo al cuore, in certi casi. In un video compare Carlo Granese, scomparso nel 2020, che è stato vice sindaco di Oristano e consigliere regionale.

Lia Dettori Aiello

Nei tanti video appaiono anche i fratelli Giuseppe e Piero Spiga, il primo punto di riferimento per tanti sportivi e il secondo importante figura politica di Oristano. E poi ancora ecco l’immagine di Guido Bonsignore, noto magistrato e grande amante dei cavalli, di Antonio Casu, papà della Sartiglietta, del maestro pasticcere Luigi Masala, dell’imprenditore agricolo Giovannino Falchi, del professore Peppetto Pau, del giocatore di calcio Sergio Crovi, dell'imprenditore e barista Tonietto Arru, di Ignazio Pinna, componidori e quattro volte presidente del Gremio dei Contadini, dello storico gioielliere Camillo Sotgiu, del cavaliere della Sartiglia e componidori Aldo Cossu. E tanti altri ancora.

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