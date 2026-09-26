Rubinetti a rischio di cali di pressione lunedì 28 settembre a Oristano. Abbanoa ha programmato un intervento di manutenzione ordinaria sulla cabina dell’impianto di potabilizzazione di Silì.

L’intervento è previsto dalle 13 alle 16. In quelle tre ore verrà fermato anche l’impianto di sollevamento idrico, con lo stop temporaneo all’alimentazione dei serbatoi dei Comuni serviti. Una situazione che potrebbe tradursi in disservizi soprattutto sotto forma di cali di pressione e di portata.

A Oristano le possibili criticità riguarderanno in particolare le utenze del distretto idrico nelle località di San Quirico, Pesaria e Torre Grande. Non è invece prevista necessariamente un’interruzione totale dell’erogazione: l’entità dei disagi dipenderà anche dai livelli dei serbatoi e dalle condizioni della rete durante le operazioni.

Abbanoa precisa inoltre che la distribuzione dell’acqua potrà riprendere anche prima delle 16, una volta conclusa la manutenzione. Alla riapertura del servizio potrebbero comunque verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, dovuti alle operazioni di ripristino dell’erogazione.

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