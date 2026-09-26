Proseguono gli appuntamenti del Settembre Oristanese, con una domenica che mette insieme tradizione, musica e intrattenimento. Domani, 27 settembre, sono due gli eventi in programma: la Festa del Borgo e il Memorial Enrico Fiori, in piazza Eleonora.

Si parte a mezzogiorno in piazza Abis, dove la quarta edizione della Festa del Borgo organizzata dal bar Kubetto (una delle cinque iniziative private selezionate dal Comune e inserite in cartellone) accompagnerà il pubblico fino a mezzanotte con dodici ore di musica dal vivo, cibo, arte e attività per grandi e bambini. In programma anche esposizioni di artisti, vendita di vinili, photobooth e area fitness, con la partecipazione di ristoranti locali. L’ingresso è gratuito.

Alle 21.30, piazza Eleonora ospiterà invece la terza edizione del Memorial Enrico Fiori, organizzato dall’associazione folkloristica Is Froris Enrico Fiori. Una serata nata per ricordare il suo lungo lavoro a favore della cultura popolare e delle tradizioni sarde, con particolare attenzione al patrimonio folkloristico oristanese e alla Sartiglia.

Sul palco, presentati da Emanuele Garau, Maria Luisa Congiu, i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia, i Tenores di Neoneli, il gruppo folk Santu Nasciu Pro Loco Oliena, il Coro di Loiri, il Coro Barbagia Fondatori di Nuoro e il mini gruppo folk Is Froris. Un programma tra musica, canti e balli per una serata nel segno della tradizione.

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