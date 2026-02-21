Il sindaco di Oristano non cade: «La consiliatura va avanti»Sanna incontrerà bilateralmente le singole forze politiche dopo la crisi sul bilancio
Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha riunito questa mattina il tavolo politico della maggioranza.
Dall'incontro è emersa la volontà di proseguire la consiliatura. Il primo cittadino, su mandato delle segreterie politiche, incontrerà bilateralmente le singole forze politiche in attesa di un incontro congiunto previsto per il prossimo fine settimana.
Nei giorni scorsi in Consiglio comunale era saltato l'esame del Bilancio di previsione triennale 2026-2028.
Il sindaco, a nome della Giunta comunale, aveva chiesto di ritirare il punto all'ordine del giorno a causa della mancanza di numerosi consiglieri di maggioranza, con la minoranza, per voce di Maria Obinu, che ha quindi chiesto l'apertura di un dibattito sulla crisi politica in corso.