Il maltempo è passato e finalmente si "corre". Domani pomeriggio, a partire dalle 14, si terrà la Sartiglietta di canna. L'evento doveva andare in scena tre domeniche fa ma era saltato a causa della pioggia.

Organizza la manifestazione l'Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di Canna nello storico quartiere di Su Brugu, a Sant'Efisio. La decisione di rinviare la manifestazione era stata presa anche per permettere la partecipazione dei tantissimi bambini che ogni anno arrivano a Oristano per prendere parte alla festa.

Ma anche in considerazione del grande lavoro svolto nei mesi scorsi dall'associazione. I soci hanno realizzato circa 100 cavallini di canna. L'appuntamento è quindi per domani pomeriggio.

Pietro Filippo Orrù, 7 anni, vestirà i panni di su componidoreddu della Sartiglia. Il suo nome è stato estratto a sorte diverse settimane fa, come vuole la tradizione, da don Alessandro Floris nel salone parrocchiale di Su Brugu, davanti a tantissime persone. Ad aiutarlo nel grande giorno tanto atteso ci saranno su segundu, Alice Muresu di 8 anni, e su terzo, Giovanni Greggiu.

