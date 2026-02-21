Per migliorare la comunicazione verso i cittadini, il Servizio Socio-Culturale del Comune di Gonnoscodina avvia il servizio di messaggistica tramite WhatsApp. Un servizio gratuito, che prevede l’invio di messaggi su bandi e agevolazioni riguardanti il Servizio Sociale del Comune. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, dunque la comunicazione avverrà solo tra il Servizio Sociale e il destinatario. Lo scopo è quello di informare i cittadini via smartphone sui bandi, avvisi e bonus riguardanti il Servizio Sociale. Un canale di comunicazione interattivo e gratuito, creato per rendere più semplice e tempestiva l’informazione, cercando di raggiungere il maggior numero di cittadini. Per usufruire del servizio ci si può recare in Comune dal Lunedì al Venerdì (dalle 10.30 alle 13), dove un operatore del Servizio Civile darà assistenza per la compilazione del modulo di iscrizione alla lista broadcast. Al momento dell’iscrizione occorrerà indicare, oltre ai dati anagrafici, il numero di cellulare con il quale ci si vuole iscrivere alla lista broadcast di WhatsApp.

© Riproduzione riservata