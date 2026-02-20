Nei tre Comuni della Planargia dove è in programma l’appuntamento con le urne nella prossima primavera per il rinnovo delle Amministrazioni comunali, si riparte dai sindaci attualmente in carica. A Suni arriva la ricandidatura di Massimo Falchi, A Flussio quella di Giovanni Antonio Zucca, mentre a Montresta si ripresenterà Salvatore Salis.

Considerato che a Flussio e Montresta, almeno sino a questo momento, non sono annunciate altre liste, la sfida più attesa è sicuramente quella di Suni, il centro più popoloso dei tre ( 994 abitanti), dove a contendersi la fascia tricolore per il quinquennio 2026 - 2031 saranno quasi sicuramente gli stessi protagonisti del 2020: il primo cittadino uscente Falchi e il suo competitor Pier Antonio Pinna sconfitto alle precedenti comunali. «Ci ripresentiamo - afferma Massimo Falchi- per proseguire e completare un percorso amministrativo molto intenso fra interventi conclusi, in itinere o da avviare». Falchi cita le progettazione per altri asfalti, la partecipazione a numerosi bandi per pavimentare e riqualificare il drenaggio delle acque bianche. «Ma l’importante notizia – sottolinea il sindaco Falchi- è il rifacimento con un milione di euro destinato all’impianto di calcio di Fraigada».

Sull’altro fronte il gruppo di minoranza è pronto alla competizione con alla guida il nei direttore della Fondazione Bosa l’archeologo Pier Tonio Pinna. «Sono a disposizione del gruppo per una nuova candidatura - afferma il candidato in pectore - dopo che in questi cinque anni riteniamo di aver svolto una opposizione efficace e concreta al servizio della comunità».

A Flussio ( 426 abitanti) il sindaco Giovanni Antonio Zucca, sarà ancora alla testa del gruppo di maggioranza e così come cinque anni fa non dovrebbe avere liste concorrenti. Zucca che è anche il presidente dell’Unione dei Comuni della Planargia, che insieme a diversi sindaci del territorio è stato in prima fila nella recente battaglia vinta contro l'accorpamento degli istituti comprensivi per l'istituzione di un istituto globale comprendente tutti i gradi dell'istruzione, primo e secondo ciclo.

A Montresta ( 440 abitanti), punta alla riconferma anche il sindaco e amministratore di lungo corso Salvatore Salis. «Mi ripropongo insieme al gruppo uscente- sottolinea- che sarà integrato da nuovi apporti, per portare acanti il programma amministrativo».

