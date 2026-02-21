Terralba e Ales, i turni Acot da lunedì 23 febbraioCambiano gli orari degli ambulatori
L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano comunica gli aggiornamenti dei turni di apertura degli Ascot (ambulatori straordinari di comunità territoriali) a partire da unedì 23 febbraio.
Ales, il turno dell’Ascot (corso Cattedrale, 53) previsto per lunedì 23 febbraio sarà operativo dalle ore 15.00 alle 20.00.
Il servizio è a disposizione dei cittadini di Ales, Assolo, Albagiara, Curcuris, Gonnosnò, Pau, Sini, Usellus e Villaverde.
Terralba, l’Ascot (via Napoli, 3) sarà operativo nei giorni di:
lunedì, dalle ore 14.00 alle 19.00
martedì, dalle ore 9.00 alle 14.00
mercoledì, dalle 14.00 alle 19.00
giovedì, dalle ore 8.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 14.30 alle 19.30
venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle 13.15 alle 18.15
sabato, dalle ore 9.00 alle 14.00.