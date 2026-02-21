L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano comunica gli aggiornamenti dei turni di apertura degli Ascot (ambulatori straordinari di comunità territoriali) a partire da unedì 23 febbraio.

Ales, il turno dell’Ascot (corso Cattedrale, 53) previsto per lunedì 23 febbraio sarà operativo dalle ore 15.00 alle 20.00.

Il servizio è a disposizione dei cittadini di Ales, Assolo, Albagiara, Curcuris, Gonnosnò, Pau, Sini, Usellus e Villaverde.

Terralba, l’Ascot (via Napoli, 3) sarà operativo nei giorni di:

lunedì, dalle ore 14.00 alle 19.00

martedì, dalle ore 9.00 alle 14.00

mercoledì, dalle 14.00 alle 19.00

giovedì, dalle ore 8.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 14.30 alle 19.30

venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, dalle ore 9.00 alle 14.00 e dalle 13.15 alle 18.15

sabato, dalle ore 9.00 alle 14.00.

