La situazione del bando Inps “Home Care Premium 2025‑2028” sta generando crescente allarme anche nel territorio dell’Oristanese. A denunciarlo è Federica Piras, assistente sociale del Plus Ales‑Terralba e consigliera provinciale di Oristano, che ogni giorno raccoglie le segnalazioni di famiglie in difficoltà. «Non passa giorno senza che arrivino nuove comunicazioni di disservizi gravi e ormai sistemici», afferma. Il problema principale riguarda i mancati caricamenti dei budget mensili sulla piattaforma Inps, che impediscono a molti beneficiari di attivare o proseguire le prestazioni integrative previste nei piani assistenziali: assistenza domiciliare, supporto educativo, fisioterapia e altri interventi fondamentali per persone non autosufficienti.

«Non parliamo di servizi accessori – sottolinea Piras – ma di strumenti essenziali per garantire dignità, autonomia e qualità della vita. A questo si aggiungono i ritardi nei pagamenti delle prestazioni già erogate. Cooperative sociali e professionisti stanno anticipando costi, stipendi e contributi senza alcuna certezza sui tempi di rimborso. Un meccanismo – denuncia Piras- che sta mettendo in ginocchio il terzo settore dei nostri comuni, realtà che rappresentano un presidio insostituibile».

Piras chiede con forza che la Regione si faccia portavoce presso l’ Inps per aprire un confronto urgente con territori, amministrazioni locali, professionisti e terzo settore.

© Riproduzione riservata